Villingen-Schwenningen Beschäftigung soll auch 2019 noch wachsen

Schwarzwald-Baar-Kreis. Die Prognose des Institutes für Arbeitsmarkt und Berufsforschung, dass der Bestand an Arbeitslosen im Jahresdurchschnitt in der Region 2018 bei 7100 liegen werde, wurde deutlich übertroffen. Nach elf Monaten wurde ein Jahresdurchschnitt von 7037 Arbeitslosen gemessen. "und das, obwohl das Wachstum bei 1,5 Prozent lag, statt, wie prognostiziert, bei 1,7 Prozent", so Faust im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten.. Für die Zukunft, also das Jahr 2019, geht das Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung von einer Arbeitslosigkeit wie in diesem Jahr aus.

"Die Beschäftigung ist dieses Jahr deutlich gewachsen, obwohl das Wirtschaftswachstum niedriger ausfiel, als kalkuliert, zieht Erika Faust Bilanz. Unter dem Zuwachs seien auch "stille Reserven", wie zum Beispiel Frauen, die vorher zuhause waren und Ältere, die in Arbeit vermittelt wurden, außerdem mehr EU-Ausländer. Und auch Geflüchtete, die Arbeit fanden, haben dazu beigetragen, dass die Arbeitslosenquote deutlich sank. Sie ist kontinuierlich gesunken: Von fünf Prozent im Jahr 2010 auf 2,8 Prozent in diesem Jahr. "Wir hoffen, dass sie sich auch nächstes Jahr in diesem Rahmen bewegt", erklären Erika Faust und Alexander Merk, Geschäftsführer des Jobcenters Schwarzwald-Baar.

Unter den drei Kreisen, die den Arbeitsmarktbezirk Rottweil-Villingen-Schwenningen bilden, liegt die Arbeitslosigkeit im Schwarzwald-Baar-Kreis allerdings aufgrund der dortigen Struktur der Betriebe am höchsten. Als Besonderheit in der Region stellt Faust fest, dass es hier mehr gemeldete offene Stellen als Arbeitslose gibt. 6922 offene Stellen stehen 6686 Arbeitslose gegenüber. "Die Nachfrage beim Arbeitgeberservice ist ungeheuer", sagt Faust. "Wir haben einen Rekord an gemeldeten Stellen." Dabei, so die Chefin der Agentur, gehe man davon aus, dass nur 50 Prozent der offenen Stellen gemeldet werden.