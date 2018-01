Villingen-Schwenningen Berufung: Haftstrafe für Schläger bleibt

Das Amtsgericht Villingen hatte ihn vor fünf Monaten wegen gefährlicher und vorsätzlicher Körperverletzung sowie wegen Beleidigung zu sieben Monaten Haft verurteilt. Dagegen war er vor dem Landgericht Konstanz in Berufung gegangen. Er wollte die Strafe wenigstens zur Bewährung ausgesetzt haben.

Daraus wurde nichts, denn auch das Landgericht hielt es nach einer zwei Tage dauernder Beweisaufnahme für erwiesen, dass er im Dezember 2016 nachts einen Betrunkenen mit Faustschlägen zu Boden gebracht und ihn zusammen mit einem Mittäter dann auch noch mit den Füßen getreten hatte. Das 26-jährige, schwer betrunkene Tatopfer erlitt eine stark blutende Platzwunde und war kurzzeitig bewusstlos. Zwei Wochen später soll der Angeklagte einen 20-Jährigen, der ihn an eine noch ausstehende Zahlung erinnert hatte, in einer Bäckerei geschlagen, mit Fäusten zu Boden gebracht und mit Schimpfwörtern beleidigt haben. Diese Tat verurteilte das Landgericht jetzt aus Beweisgründen etwas milder.

Der 22-Jährige sitzt bereits seit Juli vorigen Jahres im Gefängnis. Denn im März 2017 soll er schon wieder in eine tätliche Auseinandersetzung in der Färberstraße verwickelt gewesen sein. Dieses Mal sollen Messer und Baseballschläger im Spiel gewesen sein. Inzwischen ist er wegen gemeinschaftlicher gefährlicher Körperverletzung in zwei Fällen angeklagt und soll sich nächste Woche wieder vor dem Amtsgericht Villingen verantworten. Als Mittäter ist dieses Mal auch einer der jungen Männer angeklagt, die gerade eben vor dem Landgericht als Zeugen gehört wurden.