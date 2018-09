VS-Villingen. Am Montag, 17. September, beginnen die Arbeiten zur Sanierung der Stützmauer auf der Berthold­straße zwischen den Hausnummern 4 und 6. Hierfür ist es erforderlich, dass die rechte Fahrspur der zweispurigen Bertholdstraße sowie der Geh- und Radweg in Fahrtrichtung Innenstadt von der Bahnhofstraße bis zur Gerwigstraße für drei Wochen gesperrt wird. Um größere Behinderungen im Straßenverkehr zu vermeiden, ist laut Stadtverwaltung ein Abbiegen in die Lantwattenstraße (Agentur für Arbeit) in diesem Zeitraum nicht möglich. Um in die Lantwattenstraße zu gelangen, werden die Verkehrsteilnehmer gebeten, die Wendemöglichkeit an der Kreuzung Bertholdstraße/Warenburgstraße zu nutzen.