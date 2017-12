Villingen-Schwenningen Bergwacht setzt auf neues Fahrzeug

Schwarzwald-Baar-Kreis. Wenn Wintersportler, Gleitschirmflieger oder Wanderer in Not sind, rückt die Bergwacht Schwarzwald aus. Pünktlich zur Wintersaison unterstützt jetzt ein sogenanntes ATV die Rettungseinsätze. Dieses "All terrain vehicle", wofür die Abkürzung steht, ist ein Fahrzeug für jedes Gelände. Nach einer intensiven Informationsphase fiel die Wahl der Bergwacht Ortsgruppe Furwangen auf ein ATV der kanadischen Firma Bombardier mit der Bezeichnung Can-Am Outlander 6x6. Dieser Fahrzeugtyp wurde gewählt, damit sowohl im Winter auf Schnee mit Raupenantrieb, als auch im Sommer mit Radantrieb gefahren werden kann.