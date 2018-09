Villingen-Schwenningen Bergsteigertrio erzählt von Alaska-Abenteuer

Villingen-Schwenningen. Im Rahmen der Vortragreihe "freitags im Umweltzentrum", die von der Volkshochschule (VHS) in Zusammenarbeit mit dem Umweltzentrum Schwarzwald-Baar-Neckar angeboten wird, berichten am Freitag, 14. September, 19.30 Uhr Klaus Richter und Anselm Säger von ihrem "Gipfelglück in Alaska".