Schwarzwald-Baar-Kreis. Zusammen mit Handwerk International Baden-Württemberg bietet die Handwerkskammer Konstanz Beratung zu Auslandsgeschäften und Innovationen an. Die Sprechtage "Neue Märkte – neue Produkte" wenden sich an Einsteiger wie Export-Profis. Sprechtage "Neue Märkte – neue Produkte" in der Bildungsakademie Singen, Lange Straße 20, sind 19. Juni und 11. Oktober. Anmeldung: Handwerkskammer Konstanz, Constanze Herrmann Telefon 07531/20 53 76 E-Mail: Constanze.herrmann@hwk-konstanz.de