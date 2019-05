Villingen-Schwenningen Benefizfest für Steppach lockt Besucher

"Das werden wir sehen, wir haben ja auch noch den Klosterhof", hatten Martin Weidinger und Karl Blessing, die das Fest vor einem Jahr ins Leben gerufen hatten, vorab erklärt, und sie sollten Recht behalten. Am Freitagabend spielte das Wetter keine Rolle, denn rund 200 Besucher strömten in die Halle, wo die Band "Upside down" für Stimmung sorgte. Marcel Klinge, Mitglied des Deutschen Bundestags, war, wie versprochen, auch gekommen und begrüßte die Besucher.

Am Samstag sollte es um 14 Uhr weitergehen, ging es auch, doch es schüttete wie aus Eimern und auf dem Außengelände war kein Mensch zu sehen. Im Klosterhof sang Layla Stollbert aus Villingen mit ihrer beeindruckenden Stimme, begleitet wurde sie von Gitarrist Michael Maliner. Das war die South Side Streetband, die die Sonne herbei sang. Im Foyer warteten Hartmut Kersten vom Stadtgeflüster, Maria Noce und Martin Weidinger auf besseres Wetter und Kundschaft – beispielsweise Kinder, die ihre Buttons selbst bemalen und entwerfen konnten.

Puppenbühne für junge Besucher