Villingen-Schwenningen Beliebtes Tannheimer Schwimmbad

Was das ehrenamtliche Engagement als solches anbetrifft, so hat beispielsweise Lothar Volk das Gefühl, dass vor allem jüngere Chefs für das Engagement ihrer Mitarbeiter nicht viel Verständnis haben. Der von den Tannheimer Vereinen zur Verfügung gestellte Erlös des Helferfestes zur letztjährigen 1200-Jahrfeier hat der Förderverein bereits investiert. Eine Reihe von Wassertieren tummeln sich in der Zwischenzeit in den Fluten des Tannheimer Bades und wurden von den jungen Besuchern schon fleißig als Spielkameraden adoptiert. Auch die neue kleine Blockhütte fand viele Liebhaber.