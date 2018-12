Villingen-Schwenningen Beliebte Nachtführungen im Städtle

"Des Wächters Runde" – die ganz besondere Stadtführung geht demnächst in ihr 15. Jahr. Für 2019 sind wieder sieben Führungen geplant, für die es am Samstag, 8. Dezember, ab 9 Uhr im Laubengang des Franziskaner-Kulturzentrums Karten zu kaufen gibt. Am 17. Oktober 2019 findet die 125. "Spielung" statt.