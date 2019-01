Villingen-Schwenningen Beleidigt und anschließend verprügelt

VS-Villingen. Zwei Männer haben in der Nacht vom 18. April letzten Jahres gegen 21.15 Uhr in einem Villinger Geschäft einen jungen Mann attackiert. Die Männer waren laut Zeugenaussagen dabei stark alkoholisiert und aggressiv unterwegs. Sie betitelten den asiatisch aussehenden Mitbürger als "Schlitzauge" und drohten, ihn umbringen zu wollen. Anschließend packten sie ihn am Arm und schleuderten ihn gegen einen Spielautomaten.

Der Fall wurde am Mittwoch im Amtsgericht Villingen-Schwenningen von Richter Christian Bäumler verhandelt. Die Anklage lautete: schwere Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung. Das Gericht, die Verteidigung und der Vertreter der Nebenklage versuchten sich mittels eines Verständigungsversuches außerhalb des Gerichtssaals zu einigen.

Keine Einigung