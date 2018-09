Villingen-Schwenningen Beim Vorplatz der Festhalle ganz genau hinschauen

Ob eine Parcoursanlage bei der Schule sinnvoll ist, dessen ist man sich nicht sicher. Man sieht darin eher einen Modetrend für wenige, wie junge Erwachsene, der für eine Ortschaft wie Pfaffenweiler sehr kostspielig sei. Ortsvorsteher Martin Straßacker teilte mit, dass der Obere Kapfweg provisorisch gerichtet wurde. Bis 2020 plant die Stadt nicht nur, die Brücke zu erneuern, sondern auch den Rest des Weges bis zur Wolfbachbrücke am Brestenberg. Das Sommertheater VS wird 2019 in Pfaffenweiler statt­finden.