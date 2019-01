Villingen-Schwenningen Beim SCV ist Vielseitigkeit gefragt

VS-Villingen. Die Vereins­meister 2018 des Schwimm-Club Villingen (SCV) heißen Tabea Mose und Nico Burghardt. Da Tabea derzeit in Amerika studiert und Nico durch seine Ausbildung pausiert, wurden die beiden bei der Vereinsmeisterehrung in Abwesenheit ausgezeichnet. Das Jugendgremium umrahmte die Ehrung im Fidelis-Gemeindesaal mit Spielen und Tänzen für alle.

In die Vereinsmeister­wertung waren, wie immer, all jene Wettkampfschwimmer gekommen, die im Laufe eines Jahres in mindestens drei verschiedenen Disziplinen gepunktet hatten. Somit ist beim SCV stets Vielseitigkeit gefragt. Wer nur in Schmetterling, Rücken, Brust oder Kraul spitze ist, hat wenig Chancen auf den Titel des Vereins­meisters.

In der altersoffenen Wertung belegte nach Tabea Mose als Siegerin bei den Damen Karin Wagner den zweiten Platz vor Sophia Kneer, Maike Wagner, Isabelle Müller und Emily Müller.