Villingen-Schwenningen Beim Nachtelfmeter-Turnier steht Gaudi im Vordergrund

Nichts zu holen gab es auch im A-Jugend-Pokalspiel gegen Zimmern ob Rottweil. Die deutlich höher klassierten Gäste behielten gegen die Jungs der Spielgemeinschaft Baar mit 7:0 Toren die Oberhand. "Wir haben dennoch eine super Jugend in einer intakten Spielgemeinschaft", ist Jahn optimistisch hinsichtlich der Zukunft der aktiven Mannschaft.

Am D-Jugendturnier beteiligten sich drei Teams. Den Turniersieg holte sich die Nachwuchsmannschaft des SV Tuningen vor den Gastgebern des FC Vorwärts Weigheim. Absoluter Höhepunkt des Fußballtages war das Nachtelfmeter-Turnier, an dem sich 22 Teams beteiligten. Turnierleiter Maximilian Rombach hatte alle Hände voll zu tun. In der Vorrunde waren die Teams in drei Gruppen unterteilt, danach folgten Viertelfinale, Halbfinale und ein Finale, das sich weit nach Mitternacht entschied. So originell wie die Namen der Teams, waren auch deren Verkleidungen. Von komplett durchtrainierten Aktiven bis zu den Gelegenheitsschützen war alles vertreten. Die Gaudi stand im Vordergrund.

Mit dieser Motivation beteiligten sich unter anderen auch die Akteure der einheimischen Feuerwehr. Kommandant Jens Schuler wagte auf vielfachen Wunsch seiner Einsatzkräfte den Gang zum Ball und traf nach einem Fehlschuss in den Nachthimmel im zweiten Anlauf zumindest den Torwart.