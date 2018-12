Villingen-Schwenningen Beim Maßstab müssen auch Kompromisse gemacht werden

Die aktiven Mitglieder sind fleißig an den Vorbereitungen, schließlich möchte man auch in diesem Jahr eine Anlage präsentieren, die die Besucher gefangen nimmt. "Wir haben Ecken überarbeitet, die in die Jahre gekommen sind", sagt der Vorsitzende Frank Förster und zeigt auf eine felsig wirkende Schlucht, über die sich eine Stahlbrücke spannt. Auf der Anlage ist sie 60 Zentimeter tief. Legt man den Modelleisenbahn-Maßstab von 1:87 zugrunde, dann wären das im echten Leben immerhin fast 60 Meter.

Die ebenfalls maßstabsgerechten Ackergäule auf dem Feld daneben sind dagegen nur daumennagelgroß. Das mit dem Maßstab sei allerdings so eine Sache, sagt Förster. Die Gleise, Zugmaschinen und Waggons, die Menschen, Tiere und Gebäude unterliegen ihm. "Doch man muss auch Kompromisse machen", sagt er und zeigt auf ein maßstabsgerechtes Baummodell, das in einer Vitrine steht. Stünde es mit seiner Höhe von fast 30 Zentimetern auf der Anlage, "sähe man nichts anderes mehr", sagt Förster. Bäume auf einer Modelleisenbahnanlage sind also im Verhältnis viel kleiner.

Bei kompletten Bahnhofsanlagen verhält es sich ebenso, sie hätten sonst eine Modellgröße von rund einhundert Metern. Der offensichtliche Kopfbahnhof auf der Schwenninger Anlage fasziniert, obwohl hier "geschummelt" wird. Die Züge fahren nicht ein und wieder aus, sondern sie verschwinden vorübergehend im großen Schattenbahnhof, der sich in einem Extraraum befindet und fahren dort eine Schleife. Der Betrachter bekommt davon nichts mit.