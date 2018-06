Villingen-Schwenningen Beim Fußballcamp geht’s rund

Zu dem Camp hatten sich 35 Talente zwischen sieben und 14 Jahren angemeldet, die natürlich alle Fußballprofis werden wollen, um das Angebot zu fußballspezifischem Koordinationstraining und zur Förderung der Elastizität des gesamten Bewegungsapparates anzunehmen. Mit Ralf Hellmer und Dominik Beha hatte Edmund Rottler zwei hervorragende Assistenten zur Hand und für eine gute Verpflegung sorgte Gaby Rottler.

Und damit es den jungen Fußballern vor lauter Training nicht zu viel wurde, gab es zur Abwechslung einen Wettbewerb an den Tipp-Kick-Tischen um eine campinterne Weltmeisterschaft, welche natürlich von Deutschland im Endspiel gegen Spanien, allerdings erst im Elfmeterschießen gewonnen wurde. Zur Siegerehrung war auch Gunter Welzer angereist, der die Fußballcamps von Edmund Rottler finanziell unterstützt und deutlich machte, wie sehr ihm die Ausbildung junger Fußballtalente in der Region am Herzen liegt. Als Anerkennung für ihr engagiertes Mitarbeiten im Training durften alle ein Trikot und einen Ball mit nach Hause nehmen.