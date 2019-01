Villingen-Schwenningen Beide Fahrer in Klinik

An Räumfahrzeug vorbei gefahren

Nach Informationen der Polizei fuhr ein 18-Jähriger mit seinem Audi A2 auf dem Habsburgerring stadteinwärts, um auf Höhe der Sperberstraße nach links in die Auffahrt zur Schwenninger Straße abzubiegen.

Auf dem Habsburgerring in entgegengesetzter Richtung fuhr eine 33-jährige Renault Clio-Fahrerin an einem Schneeräumfahrzeug vorbei, das gerade in die Sperberstraße abbog.