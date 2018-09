Villingen-Schwenningen Bei Feuerwehr in den besten Händen

VS-Villingen. Bei strahlendem Sonnenschein – "wir sind das ganze Jahr für die Bevölkerung da, warum soll da das Wetter nicht mit uns sein" (Kommandant Ralf Hofmann) – gaben rund 100 Mitglieder der Aktiven- und Jugendfeuerwehrmannschaft nicht nur Einblick in ihre spannende Arbeit, sondern verwöhnten ihre Gäste außerdem kulinarisch und musikalisch.

Bevor es am Morgen losging, hatte man allerdings schon zwei Einsätze hinter sich gebracht: eine Türöffnung und den Transport eines Notarztes. "Es muss natürlich gewährleistet sein, dass wir trotz eines Festes immer handlungsbereit sind", sagt Hofmann. Trotzdem hatte die Wehr mit vereinter Kraft wieder ein vielseitiges Programm auf die Beine gestellt.

Da der von Ex-Kommandant Klaus Rappenegger moderierte Löschangriff der Jugendfeuerwehr schon morgens um 10 Uhr auf dem Latschariplatz zwar die Passanten fesselte, ihre Zahl zu dieser frühen Stunde aber noch nicht sehr groß war und auch bei der Präsentation der verschiedenen Einsatzkleidung nicht wesentlich wuchs – "Beim nächsten Mal fangen wir eine Stunde später an" (Rappenegger) –, entschied man sich, die Demonstrationen am Nachmittag zu wiederholen. Da wimmelte es im Feuerwehrgerätehaus und im Innenhof dann vor Besuchern, die den Spätsommertag genossen und das gute Gefühl, bei der Villinger Feuerwehr in den besten Händen zu sein. Die Jugend "löschte" die brennende Pfanne sachgemäß, die "Großen" zerlegten mehrfach ein Unfallauto patientengerecht und zeigten, in welchen Monturen sie je nach Notfall unterwegs sind. Spezielle und zuweilen bunte Kleidung für die Bergrettung und die Waldarbeit, für Notfälle im Wasser und auf dem Eis, gegen Strahlung, Chemikalien und Hitze, aber auch für den Tagesdienst im Büro oder beim "ganz normalen Einsatz" stehen zur Verfügung.