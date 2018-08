Villingen-Schwenningen Bei Einbau der Sessel ist Millimeterarbeit angesagt

Villingen-Schwenningen. Das Familienteam der Graßmel Bestuhlungen GmbH ist am Montag mit einem 30-Tonner aus Berlin angereist, an Bord die roten Sessel samt der Seitenteile aus Holz und der Metallelemente für die Befestigung auf dem Boden. Seit Dienstag sind die drei nun im Theater, haben den Lastwagen entladen und treffen Vorbereitungen für die Montage.

Bereits im Juni waren sie in Villingen, um die alte Bestuhlung auszubauen. Die Aktion des Amts für Kultur, die ausgedienten Stühle zu verschenken, war gut angekommen. An die 80 Prozent der blauen Sessel hätten neue Besitzer gefunden, erzählt Christiane Rapp, beim Kulturamt zuständig für Öffentlichkeitsarbeit. Es sei zwar möglich gewesen, die bereits ein Mal aufgearbeitete, fast 50 Jahre alte Bestuhlung nochmals auf Vordermann zu bringen, doch da gehe es auch um die Frage von Kosten und Nutzen, stellt sie fest – und des Komforts. Sitzen die Zuschauer doch bald höher und haben mehr Beinfreiheit als bisher. Dies ist durch einen größeren Reihenabstand möglich, so dass 200 Plätze wegfallen. 684 Sitze stehen künftig zur Verfügung. Nach dem Ausprobieren einiger Modelle habe sich das Kulturamt schließlich für die dunkelroten Sessel entschieden, erklärt Christiane Rapp.

Noch stehen sie in Einzelteile verpackt auf der Bühne. Vier Wochen setzt Reinhard Graßmel für die Montage an. Der Tischlermeister widmet sich mit seinen Söhnen seit zwölf Jahren der Großraumbestuhlung und ist international gefragt, ob in Deutschland, Holland oder Schweden. Die vergangenen drei Jahre sei er auch immer wieder über Monate in der taiwanesischen Hauptstadt Taipeh im Einsatz gewesen und habe das Nationaltheater und die Konzerthalle mit insgesamt 3200 Plätzen ausgestattet. Da scheint der Auftrag in der Doppelstadt doch eher überschaubar.