mSechs Kinder kamen zum Treffpunkt am Eisweiher in Villingen. Von dort aus ging es nach einer Einweisung mit einer Geschicklichkeitsprüfung an der Angel los. Nach mehrmaligem Schwingen sollte probiert werden, die Angel in einen, auf dem Boden liegenden Reifen, aus­zuwerfen. Zehn Stationen entlang des Fischlehrpfads der Brigach galt es zu bearbeiten, dabei bekamen die Mädchen und Jungen Fragen, die sie anhand der Ausschilderung selbst beantworten konnten. Christian Föhrenbach (links), Vorsitzender der Anglergesellschaft Villingen (AGV), und Alexander Meister (rechts) vom Amt für Wasserwirtschaft und Breitband begleiteten die Teilnehmer. Bei der zweiten Station wurden Kleintiere aus dem Fließgewässer mit Hilfe von Lutz Hugel, Kassierer der AGV, gefischt. Mit Begeisterung wurden die kleinen Wassertierchen genau beäugt, nachdem sie mit Pinseln von den Steinen in Gefäße versetzt wurden. Zum Abschluss bekamen die sechs Kinder als Belohnung für die gute Teilnahme eine Urkunde und eine Kleinigkeit zum Naschen. Foto: Bohnert