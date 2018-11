Villingen-Schwenningen Bei den Heringsdörflern gibt es lange Gesichter

Vorsitzender Frank Thoma begrüßte die wenigen Mitglieder, die den Weg in den Ratskeller gefunden hatten. Positiv wurde aufgenommen, dass "die Frauenquote stimmt", so Thoma, sind doch neben ihm nur Frauen im Vorstand. Zur Wahl standen in diesem Jahr die "Zweiten". Nicole Joerger, die stellvertretende Vorsitzende wurde wiedergewählt, ebenso in Abwesenheit die stellvertretende Kassiererin Susanne Auber, die im Vorfeld bereits signalisiert hatte, dass sie für das Amt zur Verfügung stehe. Der Posten der zweiten Schriftführerin blieb dagegen unbesetzt.

Ein anderes Problem: Mit langem Gesicht musste Thoma verkünden: "Der Kinderwagen bleibt stehen." Der Nachwuchs fehlt. Konnte der letzte Umzug bei strahlendem Sonnenschein noch dank der Parkresidenz am Germanswald stattfinden, die eine Abordnung ihrer Angestellten als Wagenbegleiter schickte, so ist der nächste Umzug noch lange nicht gesichert. "26 Wagenbegleiter brauchen wir, und wenn wir nicht genug davon haben, bleibt definitiv ein weiterer Wagen stehen", bekräftigte Thoma mit großem Bedauern.

Ebenso enttäuschend: Das Sommerfest fiel aus. "Nix war es mit leckeren Forellen beim Sommerfest", so Schriftführerin Susanne Reich. So langsam fühlen sich die Heringsdörfler wie die Gallier, die unverdrossen gegen übermächtige Gegner kämpfen. Die da sind: altersbedingter Mitgliederschwund und Nachwuchssorgen. Hatte beim Sommerfest 2017 noch mancher Helfer Ganztagesschichten geschoben, so fehlten diese 2018, sei es aus gesundheitlichen oder familiären Gründen. "Mindestens drei Helfer müssten diese ersetzen", so Thoma und "es fehlen auch jene, die Verantwortung für einzelne Standressorts übernehmen wollen". So ist das Sommerfest dieses Jahr ausgefallen. "Diese Einnahmen fehlen natürlich", berichtete Kassiererin Maria Thoma. Das Jahr endete mit einem leichten Verlust. Ihr wurde eine einwandfreie Kassenführung bescheinigt und mit ihr das ge samte Vorstandsteam entlastet.