Villingen-Schwenningen Bei Brand kein Notfallplan fürs Münster

Kerzen ein Dorn im Auge

Doch gleichzeitig kam ihm auch ein anderer Gedanke: "Hoffentlich passiert so etwas nie in einer unserer Kirchen." Noch stark präsent sind die Erinnerungen an den Großbrand im Münsterzentrum in der Silvesternacht, als 2009 der Dachstuhl ausbrannte. Nach den Bildern aus Paris denkt Turner nun noch öfters daran, dass es im Villinger Münster noch keine Brande­meldeanlage gebe. Brandschutz oder Vorsorge, das bedeutet in einem der Villinger Wahrzeichen noch, dass der langjährige Messner sich selbst jeden Abend zu einem Kontrollgang durch das Gotteshaus aufmacht. Und dies aus gutem Grund: Immer wieder entdeckt er auch an verborgenen Plätzen brennende Kerzen, die dort nicht hingehören. Das beste Beispiel in der Kirche: der Raum um die St. Antonius-Statue, Sockel und Heiligenfigur sind aus Holz. Andreas Turner muss regelmäßig brennende Kerzen löschen und wegbringen, "obwohl diese hier nicht vorgesehen sind. Und das passiert fast jeden Abend", erzählt er von seinem Alltag.

Bleibt Andreas Turner nur der allgemeine Appell an die Kirchenbesucher zu mehr Vorsicht und Augenmerk, auch im Umgang mit Kerzen. "Bis jetzt sind wir hier ja glimpflich davon gekommen", sinniert er. Doch mit Blick auf die zerstörte Notre Dame hegt er auch Hoffnung, dass das Thema Brandschutz doch wieder in den Fokus rückt.