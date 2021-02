Villingen-Schwenningen Behörde nennt vier weitere Todesopfer

Schwarzwald-Baar-Kreis - Lange Zeit blieb die Zahl der Todesopfer, die das Gesundheitsamt des Landkreises in Zusammenhang mit dem Coronavirus nennt, stabil – nun schnellte sie von Montag auf Dienstag um vier auf nun 162 Personen nach oben. Die Zahl der Infektionen insgesamt stieg geringfügig auf 5913 (+3 zum Vortag), als genesen gelten jetzt 5605 Personen (+44). Somit liegt die Zahl der aktuell an Covid-19 Infizierten bei 146 Personen (-45). In dem Corona-Abstrichzentrum in Schwenningen wurde am Montag von 73 Personen ein Abstrich genommen. Im Schwarzwald-Baar-Klinikum befanden sich am Dienstag 47 am Coronavirus erkrankte Personen. Von den aktuell 47 Intensivbetten am Klinikum sind 39 belegt, neun davon durch Corona-Patienten, von welchen drei invasiv beatmet werden müssen (Quelle: Robert-Koch-Institut, Stand: Dienstag, 13 Uhr). Die drei neuen Fälle im Landkreis verteilen sich auf Bad Dürrheim (1) und Villingen-Schwenningen (2).