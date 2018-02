Villingen-Schwenningen Begeistert ist keiner von dem Ergebnis

Künftig sollen Bezieher niedriger Einkommen den Solidaritätszuschlag nicht mehr zahlen, diejenigen, die höhere Einkommen beziehen, sollen aber weiter in die Pflicht genommen werden. Zehn Milliarden Euro sollen dafür "eingesetzt" werden. Auf Nachfrage räumt Frei ein, dass er das "rechtlich für höchst problematisch" hält. Es sei die Frage, ob diese Regelung verfassungsrechtlich haltbar sei. "Wichtig ist für mich in Zeiten von Hochkonjunktur auch, dass wir den Solidaritätszuschlag weitgehend abbauen und jungen Familien mit dem Baukindergeld finanziell beim Erwerb der eigenen vier Wände unterstützen. Leider gehen mir diese Vorschläge nicht weit genug. Konsequent wäre der Abbau des ›Soli‹ insgesamt, erklärte Frei

Beim Thema Rente sei es gelungen, eine "doppelte Haltelinie" einzuführen. Die Rente soll in der nächsten Legislaturperiode nicht unter 48 Prozent des ehemaligen Einkommens sinken. Zugleich sollen die Beiträge nicht über 20 Prozent steigen.

Beim Thema Krankenversicherung wurde eine Kommission eingesetzt, die überprüfen soll, wie teuer eine Angleichung der Honorare, die für gesetzlich und privat Versicherte an Ärzte gezahlt werden, wäre.

"Eine Bürgerversicherung lehnt die CDU ab", betont Thorsten Frei: "Unser Gesundheitssystem ist gerade wegen der Dualität von GKV und PKV und dem damit verbundenen Wettbewerb gut aufgestellt. Hier kämpfen die Sozialdemokraten noch immer für eine Scheingerechtigkeit auf Kosten aller Versicherten".

"Scheinheilig" findet Frei auch die sture Haltung bei den sachgrundlosen Befristungen: "Damit wird die Wirtschaft in einem zunehmend härter werdenden globalen Wettbewerb geschwächt, obwohl doch jüngste Studien belegen, dass Befristungen in Deutschland im europäischen Vergleich eine untergeordnete Rolle spielen."

SPD-Kreisvorsitzender Jens Löw ist vom Ergebnis der Koalitionsverhandlungen auch nicht begeistert. "Im Ergebnis spiegelt sich nicht wider, was ich im Wahlkampf versprochen habe", sagt der ehemalige SPD-Bundestagskandidat. Es sei zwar klar, dass man mit einem Kompromiss habe rechnen müssen, doch er hätte sich mehr sozialdemokratische Inhalte gewünscht.

Zirka 20 neue Mitglieder seien in den vergangenen Tagen in die Kreis-SPD eingetreten. "Sie wollen sich engagieren, weil sie die Inhalte spannend finden", zieht der Kreisvorsitzende eine Bilanz. Die meisten neuen Mitglieder, so seine Erfahrung, tendierten allerdings eher in Richtung Groko, obwohl es durchaus unterschiedliche Positionen gebe.

In den Ortsverband Villingen-Schwenningen sind elf neue Mitglieder eingetreten. Nach Auskunft des Vorsitzenden Nicola Schurr seien die meisten gegen eine Groko. Schurr selbst ist erklärter Gegner einer großen Koalition und enttäuscht von Martin Schulz: "Herr Schulz hat sein Versprechen gebrochen und will jetzt selbst Minister werden", so Schurr.

Dieter Teufel, Präsident der Industrie- und Handelskammer, erklärte: "Die Einigung auf diesen Koalitionsvertrag war eine schwere Geburt mit einem Kompromiss, der für jeden etwas beinhaltet. Das ist gleichzeitig Schwäche und Stärke der Einigung.

Insgesamt hätte ich mir mehr Mut für die Herausforderungen der Zukunft gewünscht. Positiv sind die Verlässlichkeit einer solchen Koalition sowie die Zukunftsinvestitionen in Bildung und Digitalisierung. Ausgeblieben ist eine Steuerreform, die mithilft, unsere Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern. Hier hätte ich mir von den Parteien mehr Mut und Gestaltungswille erhofft."