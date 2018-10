Villingen-Schwenningen Begegnung ­mit gehörlosen Tänzern

Eine Tanzaufführung der besonderen Art also, die so schnell nicht wieder in der Region zu erleben ist: "Sigh Memory" haben die Tänzer bisher nur in Vietnam und nun in Deutschland gezeigt. Villingen ist die dritte und letzte Station der Auslandstournee, bevor sie wieder in ihre Heimat zurückkehren.

Es gibt noch Plätze für die Inszenierung "Sigh Memory" des "Vietnam Contemporary Dance Theatre Together ­Higher" heute, Mittwoch, 17. Oktober, ab 20 Uhr im Theater am Ring in Villingen. Eine Einführung ist ab 19.30 Uhr im Kleinen Saal. Karten sind im Vorverkauf für 36, 32 und 28 Euro, ermäßigt 50 Prozent, beim Tourist-Info & Ticket-Service in Villingen im Franziskaner Kulturzentrum und in Schwenningen am Bahnhof außerdem an den Vorverkaufsstellen von Kulturticket Schwarzwald-Baar-Heuberg, unter Telefon 07721/ 822525, E-Mail tickets@villingen-schwenningen.de und im Internet unter http://tickets.vibus.de erhältlich.