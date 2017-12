Villingen-Schwenningen Befragung weiterer Zeugen gestaltet sich schwierig

Schon vor Jahren war er unter anderem wegen Drogenabgabe an Minderjährige zu drei Jahren Haft verurteilt worden. Eine Therapie brach er ab. Jetzt drohte ihm im Fall einer Verurteilung wieder eine Gefängnisstrafe.

Der inzwischen 19-jährige Hauptbelastungszeuge wollte den Angeklagten gestern nur in zwei Fällen entlasten. Damals, so der Zeuge, sei er selbst es gewesen, der dem frisch aus der Haft entlassenen Mann Marihuana angeboten und verkauft habe. Die anderen von der Staatsanwaltschaft auf 95 Fälle hochgerechneten Verkäufe vom Angeklagten an ihn habe es von Anfang 2013 bis zum Sommer 2014 aber tatsächlich gegeben. "Ich kenne den schon seit vier Jahren", behauptete er. Der Mann habe ihm die Droge zu den handelsüblichen Preisen in dessen Wohnung oder an anderen Orten ausgehändigt. Manchmal habe auch ein Mann mit Roller die Droge ausgeliefert.

Angeklagter protestiert gegen Zeugenaussage