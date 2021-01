Villingen-Schwenningen Beethovenhaus soll Neuem weichen

Hierzu hat die Verwaltung einen Kriterienkatalog verfasst, den die städtischen Gremien allerdings noch beraten und beschließen müssen. Auszüge daraus machen aber deutlich, in welche Richtung die Neuentwicklung gehen soll. So wäre "ein Wohn- und Geschäftshaus, in dem erdgeschossig im Rahmen der Zulässigkeit eines allgemeinen Wohngebietes versorgende Einrichtungen vorrangig aus dem Bereich der sozialen, gesundheitlichen Zwecke zu mindestens 50 Prozent der Grundfläche angeboten werden" denkbar. Ebenso ein Wohnungsmix aus Zwei- bis Vier-Zimmer-Wohnungen, die seniorengerecht zu bauen wären oder eine gastronomische Nutzung. Grundsätzlich, so heißt es weiter, entwickele sich "die Zulässigkeit von Bauvorhaben im unbeplanten Innenbereich aus dem direkten Umfeld, in das es sich einzufügen hat".

Für die vorgeschlagene soziale Nutzung führt die Stadtverwaltung im Sitzungspapier Beispiele auf, die aufgrund der sozialen Infrastruktur in diesem Bereich möglich oder gar notwendig wären. So könnte Platz für Büros der Fachstellen Ehrenamt oder Integration geschaffen werden, ein "interkulturelles Café", ein Mehrgenerationentreff oder Tagungsräume. Auch der Bedarf an einer Turnhalle oder einem Gymnastikraum von 120 bis 180 Quadratmetern sei vorhanden.

Marktwert wird auf 500 Euro pro Quadratmeter geschätzt

Die beiden Grundstücke Beethovenstraße 6 und Charlottenstraße 41/1 sollen zum Kauf angeboten werden. Insgesamt handelt es sich um eine Fläche von 2134 Quadratmetern, welche laut Einschätzung der Stadt aufgrund der Lage und der Marktsituation für bis zu 500 Euro pro Quadratmeter angeboten werden können. Auf Basis dieser Rechnung schlägt die Stadt ein Mindestgebot von 850 000 Euro vor, da der Käufer die Rückbaukosten selbst tragen muss. Diese schätzt die Stadt auf etwa 225 000 Euro.

Eine bauliche Sanierung des Beethovenhauses war nach ausführlicher Prüfung des Amtes für Gebäudewirtschaft und Hochbau (GHO) der Stadt Villingen-Schwenningen schon vor Jahren ausgeschlossen worden. Bereits 2013 kalkulierte das GHO die erforderlichen Sanierungskosten für eine Weiternutzung des Bestands mit mehr als sechs Millionen Euro. Hier waren jedoch weder eine Modernisierung noch die Umsetzung der bestehenden Brandschutzauflagen eingerechnet.

Ziel ist es nun laut Beschlussvorlage, dass der Gemeinderat die Stadt damit beauftragt, das Quartierskonzept weiterzuentwickeln. Parallel dazu sollen die beiden genannten Grundstücke verkauft werden. Gleichzeitig sind die Bewerber dazu verpflichtet, mit der Bewerbung ein Kaufangebot sowie ein Nutzungskonzept vorzulegen, das den dargestellten Konzeptvorgaben entspricht.

Weitere Informationen: Der Technische Ausschuss der Stadt Villingen-Schwenningen tagt am kommenden Dienstag, 26. Januar, öffentlich ab 17.15 Uhr in der Neuen Tonhalle in Villingen.