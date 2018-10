Villingen-Schwenningen Beeindruckt von der neue Walze

Da Metallwerke mit sehr schweren Rohstoffen arbeiten, ist die Anlieferung auf der Schiene ideal. In diesem Zusammenhang äußerte Simanowski sich erstaunt, dass die Überfuhrgebühren von der Stadt ohne jegliche Vorgespräche um 44 Prozent erhöht wurden. Da sieht man in der Firma die Gefahr, dass die Schiene gegenüber der Straße bald nicht mehr wirtschaftlich sein könnte, zumal wenn auch nicht in die Instandhaltung der Schienen investiert wird.