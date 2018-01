Villingen-Schwenningen Bedrohungen nach Wechsel im Café Limba

Die Nachricht hätte nicht gewaltiger einschlagen können. Völlig überraschend wird das Aus von Limba-Geschäftsführer Bernhard Zipfel verkündet, Mario Puggioni, kein Unbekannter in der Schlösslegasse in Villingen, steigt (erneut) in der Kultur-Kneipe ein. Viele in der Stadt sind nicht nur überrascht. Das Entsetzen und auch der Frust und Ärger über die Entwicklungen in der Kneipe sind groß. Mario Puggioni statt Bernhard Zipfel: Das will vielen eingefleischten Limba-Gästen aber gar nicht in den Kopf. "Limba wir geben Dich nicht auf. So eine Zerstörung eines Kulturdenkmals treibt uns die Zornesröte ins Gesicht", war in den sozialen Netzwerken zu lesen. Oder: "Mit dieser miesen und hinterlistigen Aktion wurde vielen Menschen das Herz gebrochen", heißt es aus dem Umfeld.

Hohn für Job-Angebote

Andere wiederum hätten gerne mehr über die Hintergründe gewusst, warum es zu einer Trennung und dem überraschenden Wechsel kam. "Es wäre mal schön überhaupt Klarheit in der Situation zu bekommen. Warum gab es diesen plötzlichen Bruch? Was wird jetzt aus dem Limba?", so die klare Ansage. Für das Angebot des "Neuen" im Limba, Mario Puggioni, an das Personal, im Limba weiter arbeiten zu können, haben manche nur Hohn und Spott übrig. "Offiziell weiss das (ehemalige) Personal nicht einmal, dass ein Wechsel in der Geschäftsführung stattfand, geschweige denn von Renovierungsarbeiten."