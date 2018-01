Villingen-Schwenningen Bedeutender Faktor

Auf den ersten Blick sind wir noch ziemlich stark, aber wir konnten in den letzten Jahren nicht so zulegen, wie etwa andere Landkreise im Schwarzwald und haben insgesamt eher eine Stagnation zu verzeichnen. Uns fehlen Bettenkapazitäten in allen Segmenten und es ist uns zu viel weggebrochen in den letzten Jahren. Aber natürlich ist etwa Bad Dürrheim nach wie vor unsere Lokomotive im Landkreis mit tollen Anbietern und einem sehr schönen Angebot. Mir ist wichtig, dass wir uns trotz unserer industriellen Prägung auch noch stärker um den Tourismus kümmern, da dieser uns insbesondere in unseren Schwarzwaldorten helfen kann, die Auswirkungen des demografischen Wandels etwas abzuschwächen. Denken Sie nur etwa an die Herausforderungen beim Erhalt unserer Nahversorger, der Ärzte und Apotheken. Wenn Sie in einem Ort 50 000 oder mehr Gästeübernachtungen im Jahr haben, dann kann dies schon ein sehr bedeutender Faktor sein. Und bei alle dem gilt es zu beachten, dass eine gute touristische Infrastruktur auch den Einheimischen zugutekommt, und so ein gutes Lebensumfeld schafft, das uns dann etwa auch bei der Anwerbung von Fachkräften hilft. ■Die Fragen stellte Felicitas Schück