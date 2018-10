Villingen-Schwenningen/Bad Dürrheim (uwk). Auf der B 33 gibt es derzeit eine Baustelle zwischen Mönchweiler und Peterzell an der Abzweigung nach Königsfeld. Nun kommt ein weiteres Hindernis hinzu: Am Montag, 15. und Dienstag, 16. Oktober, wird die Fahrbahn an den Brückenanschlüssen der Bahnbrücke bei VS-Zollhaus saniert. Für die Arbeiten muss die B 33 in diesem Bereich halbseitig gesperrt werden, teilt das Landratsamt mit. Der Verkehr wird an diesen beiden Tagen durch eine Ampel geregelt.