Villingen-Schwenningen Bauhof auf der Steig braucht schon einen Anbau

Was die Zahlungsmoral der einzelnen städtischen Ämter betreffe, die die Technischen Dienste beauftragen, sei eine Besserung eingetreten, so Marina Kloiber-Jung. Es habe Zeiten gegeben, in denen seien Millionen-Beträge aufgelaufen, die nicht bezahlt wurden. Jetzt gebe es noch ausstehende Beträge von rund 600 000 Euro.