Villingen-Schwenningen Baugenossenschaft schafft Wohnraum

Ende 2019 werden die 50 Mietwohneinheiten am Bad Dürrheimer Sonnenbühl bezugsfertig sein. "Schon jetzt erreichen uns fast täglich Anfragen", sagte Sebastian ­Merkle.

Bereits preisgekrönt ist das Projekt "St. Anna-Quartier" in Tettnang, wo – ebenfalls nach dem Prinzip "Leben und Wohnen in Vielfalt" – 127 Wohnungen entstehen zu einem Mietpreis, der nur halb so hoch ist wie der ortsübliche. Den Zuschlag bekam die Familienheim außerdem für ein soziales Wohnprojekt in Tübingen, an das Ende des Jahres unter den Augen der interessierten Politik der Haken kommt.

Trotz aller Neubautätigkeiten vernachlässige die Familienheim nicht die Bestandswohnungen, versicherte Merkle und verwies auf Investitionen im Berichtsjahr von fast vier Millionen Euro. Der Leerstand von 0,5 Prozent – in der Branche gilt ab drei Prozent die Vollvermietung – zeige, dass die Mieter das Engagement honorieren. Und das bei einem Mietpreisniveau, das mit 6,50 Euro deutlich unter der Durchschnittsmiete von 7,50 Euro in Villingen-Schwenningen und 6,80 Euro im Schwarzwald-Baar-Kreis liege, zeigte Vorstandsmitglied Martin Renner auf.

"Wir leben Gemeinschaft"

"Wir leben Gemeinschaft" – seit zehn Jahren pflegt die Familienheim Kooperationen sowohl mit der Diakonie als auch der Stiftung Liebenau Teilhabe. Mit dem geplanten Neubau des St. Lioba-Altenheimes durch die Famillienheim entstehe jetzt auch wieder enger Kontakt zur Caritas, kündigte Merkle an.

Voll des Lobes über den wirtschaftlichen Erfolg und die Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung war Aufsichtsratsvorsitzender Berthold Frisch, der den positiven Bericht der Prüfungskommission verlas. Sowohl er als auch Rudolf Hirt wurden von den rund 50 Vertretern wiedergewählt.