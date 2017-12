Villingen-Schwenningen Bauer kehrt als Engel auf Hof zurück

VS-Weigheim. Sie versprechen etwas Besonderes zu sein und entführen die Zuschauer auf eine Reise zwischen Himmel und Erde. "Im Himmel gibt’s koa Parlament" lautet die Weisheit, mit der die Theaterabteilung der Heimat- und Trachtengruppe Weigheim beim "Z’Liecht Obed" in der Festhalle die Zuschauer erfreuen wird.

In einer Bauernstube ist während drei Akten über 120 Minuten pure Gaudi und Spaß garantiert. Das von Marianne Santl geschriebene Lustspiel entführt ins Haus Burgstaller, wo die Harmonie schon lange keinen Platz mehr hat. Der Hausherr und Landwirt bekam einen Sitz im Landtag, die Landwirtschaft überlässt er seiner Frau. Doch der Traum vom Politiker währt nicht lange. Der Bauer stirbt und kehrt wegen Überfüllung des Himmels als Engel auf seinen Hof zurück. Dort kümmert er sich um seine macht- und geldgierige Frau.

Wie immer übernimmt die Theatergruppe die gesamte Organisation der "Z’Liecht Obende" in Eigenregie. "Das Stück besitzt Pep, trägt zur Erheiterung der Zuschauer bei und bietet die Möglichkeit, vom Alltag abzuschalten", nennt Vorsitzender und Regisseur Norbert Rapp drei gute Gründe für die Auswahl der Theateraufführung. Da es in der Heimat- und Trachtengruppe einen festen Stamm an Akteuren gibt, ist die Vielfalt an zur Verfügung stehenden Theaterstücken besonders groß. Dennoch, jedes Jahr verläuft anders, und es ist immer wichtig, dass sich alle Teilnehmer mit der Aufführung identifizieren.