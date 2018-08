Villingen-Schwenningen Bauchenberg-Hexen vertrauen dieses Jahr auf den Wettergott

Bei rund 100 Mitgliedern ist es bei dem Schwenninger Verein klar, dass "alle mit anpacken müssen", um ein solches Event stemmen zu können. Dementsprechend werden am kommenden Wochenende, 1. und 2. September, zahlreiche Helfer auf dem Festplatz der Möglingshöhe wirbeln. "Wir wollen unseren Gästen etwas Besonderes bieten, ob in Sachen Unterhaltung oder auch auf der Speisekarte", erklären die beiden Vorsitzenden. So werde es am Samstag "hausgemachtes Schweineschnitzel mit Pommes und Salat" geben und am Sonntag "hausgemachten Schweinebraten mit Champignonsoße und Spätzle". "Vielleicht ist das ja auch die richtige Stärkung für einige Wild Wings-Fans, die anschließend am Sonntag dann ins Stadion zum Spiel gegen Mannheim gehen", sagt Ketterer augenzwinkernd und hofft, dass die Bauchenberg-Hexen auch ein wenig von der Parallelveranstaltung profitieren können. Weitere kulinarische Klassiker wie Grillwürste, Maultaschen und Wurstsalat, so die Verantwortlichen, würden selbstverständlich auch nicht fehlen.

Für die musikalische Begleitung werden am Samstag die beiden lokalen Künstler Marius Müller und Maisen sorgen. Am Sonntag spielen dann die Neckarbuam auf. Für die jungen Gäste ist über das Wochenende ebenfalls einiges geboten. Sie können sich die Zeit beim Kinderschminken und bei diversen Spielen vertreiben, oder sich so richtig auf einer großen Hüpfburg austoben.

Los geht es am Samstag um 12 Uhr, bis 23 Uhr dürften die Gäste dann auf dem Vereinsfest verweilen. Am Sonntag starten die Bauchenberg-Hexen bereits um 11 Uhr, Schluss ist dann am frühen Abend um 18 Uhr.