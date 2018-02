Villingen-Schwenningen Bauchenberg-Hexen legen los

Selbstverständlich packen auch die beiden Vorsitzenden Andreas Merkle und Alexander Ketterer beim Aufbau mit an. Denn die Umgestaltung der ganzjährigen Kneipe ist für die Vereinsmitglieder ein Kraftakt, richten sie doch während des laufenden Gaststättenbetriebes ihr Stüble her. Am Donnerstag haben die Hexen ab 11 Uhr geöffnet, am Freitag ab 19 Uhr und am Wochenende jeweils wieder ab 11 Uhr. Wie gewohnt lädt der Verein am Freitag zum Kappenabend ein und bietet über die vier närrischen Tage die mittlerweile beliebten Schorle-Karten sowie die vielfältige Wössner-Likör-Bar an.

Die Hexen hoffen natürlich auf eine tolle Stimmung und zufriedene Gäste. So wie im vergangenen Jahr, als ihr Stüble anschließend bei der Abstimmung des Schwarzwälder Boten zum beliebtesten unter den Narren gewählt wurde.

Fasnetzeit ist Stüblezeit! Ab dem Schmotzigen geht es in zahlreichen Besenwirtschaften in der Doppelstadt wieder hoch her. Wir laden die Leser des Schwarzwälder Boten ein, bei unserer Online-Umfrage teilzunehmen und das beliebteste Narrenstüble 2018 für Villingen und Schwenningen zu küren. Bis Fasnet-Montag steht die Umfrage auf der Homepage www.schwabo.de/stueblevs.