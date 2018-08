VS-Villingen. Ab Montag, 3. September, wird es in der Bertholdstraße in Villingen Ausbesserungsarbeiten zum Erhalt der Verkehrssicherheit geben, teilt die Stadtverwaltung mit. Hierzu werde stadtauswärts die Fahrbahn zwischen der Einmündung der Schlachthausstraße und der Bertholdbrücke auf eine Fahrspur beschränkt. "Die Ausbesserungsarbeiten durch die Technischen Dienste Villingen-Schwenningen (TDVS) werden voraussichtlich bis 14. September beendet sein", heißt es weiter.

Im gleichen Zeitraum werde auch die Saarlandstraße ab der Höhe der Lindenstraße bis zum Anfang der ­Bertholdstraße mittels eines "Patchers" oberflächig bearbeitet. Bei diesen Arbeiten sei es notwendig, losen Splitt auf der Straße aufzubringen, welcher zeitnah mit einer Kehrmaschine wiederaufgenommen wird, erklärt die Verwaltung.

Die Maßnahme in der Saarlandstraße werde in Abschnitten erfolgen. Auf dem linken Parkstreifen müsse ein Parkverbot ausgewiesen werden, um die Arbeiten während des laufenden Verkehrs ausführen zu können. "Die Stadt Villingen-Schwenningen ist bemüht, die Verkehrsbehinderungen auf ein Minimum zu beschränken, jedoch ist aufgrund der Verkehrsstärke mit Behinderungen zu rechnen", so die Verwaltung.