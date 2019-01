Villingen-Schwenningen Bauarbeiten erfordern erneutes Parkverbot

Zwischen 22 und 8 Uhr müssen die Fahrzeuge aus den Parkbuchten weichen, da ein Schwertransport in dieser Nacht in Richtung Marktplatz rollt. Geliefert wird eine Trafostation, die zukünftig im Bereich Auf der Lehr stehen wird, wie die stätische Pressesprecherin Oxana Brunner erklärt. Das Parkverbot sei eine Vorsichtsmaßnahme, damit an abgestellten Fahrzeugen kein Schaden entstehe und der Schwertransport problemlos durchkomme, sagte der Mitarbeiter der Stadtwerke Villingen-Schwenningen (SVS), der die Schilder am Mittwochvormittag aufstellte. Nach der nächtlichen Anlieferung soll die Station dann am Donnerstag, 10. Januar, aufgebaut werden, bestätigt Susanna Kurz, Pressesprecherin der Stadtwerke.

Der Standort gegenüber dem ehemaligen Feuerwehrgerätehaus ist ein zusätzlicher und "eine Investition in die Versorgungssicherheit", teilt Kurz mit. "Außerdem wurden im Zuge der Marktplatz-Umgestaltung neue, so genannte Unterflurelektranten benötigt. Hierbei handelt es sich um mit Schachtabdeckungen ausgestattete Verteilsysteme für Strom, durch die bei Veranstaltungen die Stromversorgung etwa einer Bühne oder eines Festzelts realisiert werden kann." Diese Unterflurelektranten würden durch die neue Trafostation mit Strom versorgt.

Die Station ist 4,22 Meter breit, 4,80 Meter lang und 3,34 Meter hoch. Allerdings, so Kurz, werden 75 Zentimeter in das Erdreich eingegraben, so dass die Trafostation später 2,60 Meter über dem Erdreich steht. Das Gebäude ist mit einem Flachdach ausgestattet. In einer Trafostation wird der Strom von 20.000 Volt auf 400 Volt transformiert und in dieser Stärke an die Haushalte weitergegeben.