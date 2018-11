Villingen-Schwenningen Bau von vier Klassenzimmern der Südstadtschule kommt nicht voran

Die gerade neu aufgelegte Basketball-AG mit dem Panthers-Spieler Abu Abaker wird bestens angenommen, auch die ausgebildeten "Juniorhelfer", in den Schulpausen ausgerüstet mit Erste-Hilfe-Rucksack samt "Tröstebär", werden immer mehr. In den nächsten Tagen läuft sogar eine Chinesisch-AG an. Die Südstadtschule beteiligt sich am landesweiten Projekt "LemaS" (Leistung macht Schule) und arbeitet in Sachen Hochbegabtenförderung mit dem Leibniz-Gymnasium Rottweil zusammen.