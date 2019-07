Villingen-Schwenningen Bau von Boulderhalle läuft auf Hochtouren

In den zurückliegenden Wochen hat sich auf dem Gelände am Klosterhof einiges getan. Im Bereich der Boulderhalle wurden die Betonstützen aufgestellt und die 30 Meter langen Holzleimbinder aufgerichtet. Vergangene Woche wurde damit begonnen die Außenfassade zu montieren um anschließend in zwei Wochen das Dach zu schließen. Danach kann es nach Angaben der Betreiber mit dem Innenausbau weitergehen.

Im vorderen Bereich wurden die Arbeiten am Massivbau fertiggestellt und in wenigen Tagen beginnt die Firma Brüninghoff mit dem Anbringen der Holzfassade. "So weit sind wir voll im Zeitplan und werden wie geplant Ende des Jahres eröffnen. Es sind bereits erste Buchungen von Firmen im Kalender eingetragen und weitere Anfragen für Kooperationen stehen im Raum" , so der zukünftige Betriebsleiter Falko Gronmaier.

Er und Geschäftsführer Thomas Kohler aus Rottweil legen Wert auf Nachhaltigkeit und Regionalität. Das gesamte Gebäude wird nach KfW -55-Standard gebaut, enthält eine Wärmepumpe sowie eine Photovoltaikanlage auf der gesamten Dachfläche. Weiterhin sind sämtliche Fenster dreifach verglast, um die Wärmedämmung noch zu verbessern.