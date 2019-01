Villingen-Schwenningen Barocke Eleganz und moderner Klang

VS-Schwenningen. Zwischen Mitte Januar und Mitte Februar prägt ein willkommener Ausnahmezustand das Paulus-Gotteshaus im Neckar-Stadtteil. Das Zupforchester Villingen-Schwenningen lieferte jetzt mit einem Auftritt seinen Beitrag zu dieser besonderen Atmosphäre. "In einer immer größeren Vielfalt integriert sich ein kulturelles Abendprogramm in die Wochen der Vesperkirche, die so bunt erstrahlt wie ihre Gäste", begrüßte Pfarrer Andreas Güntter die Zuhörer zum Konzertauftakt. Motiviert von der Aura, die das Gotteshaus ausstrahlt, setzte das Zupforchester auf ein Programm, dass die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten ihrer Instrumente in besonderer Weise zu Gehör brachte.

Dirigent und Profimusiker Frank Scheuerle wählte einen chronologischen Konzertablauf, der die Besucher auf eine musikalische Reise durch die Jahrhunderte mitnahm. Zwischen barocker Eleganz und moderner Komposition erklang das Konzert, welches in der Vielfalt seiner Melodien und Rhythmen seinen Schwerpunkt auf die ruhigeren Töne setzte.

Das 55. Jahr seines Bestehens eröffnete das Zupforchester mit einem sechsteiligen Ausschnitt aus der Hamburger Ouvertüre von Georg Philipp Telemann, welches den Musikern ermöglichte, ihre Zuhörer mit einem breiten Klangspektrum in barocke Zeiten zu entführen. In fröhlicher Heiterkeit erklang das Menuett von Joseph Haydn. 100 Jahre jünger datiert die Komposition von Hermann Ambrosius. Er verstand es, sich in seinem Werk "Feierlicher Reigen" auf die Tradition der Saiteninstrumente in einer Zeit zu besinnen, in welcher einige Abarten derer Einsatzmöglichkeiten opportun waren. Das Zupforchester setzte mit großer Aufmerksamkeit die damalige Stimmung um.