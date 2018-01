Villingen-Schwenningen Bandwettbewerb lockt mit neuen Gewinnen

Für den ersten Platz gibt es vier Tage Studiozeit oder nach Wahl einen Gutschein im Wert von 999 Euro für Musik­equipment. Der Zweitplatzierte erhält drei Tage Studiozeit, beziehungsweise einen Gutschein im Wert von 666 Euro. Dem dritten Platz stehen zwei Tage Studiozeit oder ein Gutschein im Wert von 333 Euro zu.

Jugendhausleiter Leguy-Madžar erklärt, dass er zudem besonderen Wert auf den Sonderpreis "K3-COSMIC- Award" lege. Dieser bietet drei Tage Studiozeit plus Coaching und Support rund um die Aufnahme und die Musikproduktion. Gesponsert wird er vom Cosmic-Sound Musikstudio in Weigheim und vom Jugendhaus K3.

Vergeben werden kann er an alle Bands, die es in den Vorentscheid schaffen. Dabei soll eine "besonders innovative, interessante, oder anderweitig als würdig erachtete Band" ausgezeichnet werden, so Leguy-Madžar. Da die jungen Bands oft Unterstützung auf dem Weg zur Realisierung und Vermarktung eines Albums bräuchten, biete der Preis zusätzlich diesen Support an. Dazu zähle auch die Unterstützung bei allen Nebenarbeiten zur angestrebten CD-Produktion, wie Fotoerstellung oder Layoutarbeiten, und Hilfestellung bei der Druckproduktion, zeigt Leguy-Madžar weiter auf. Desweiteren sei der Support für eine Bandpräsentation wie ein Portfolio oder eine Bandmappe sowie eine Release-Party mit einer Supportband der Wahl im Jugendhaus K3 möglich. Zudem gebe es bei Bedarf Coaching beim Songwriting oder Arrangieren.

Leguy-Madžar ist zudem stolz darauf, eine technisch professionell ausgestatte Bühne inklusive Lichttechnik zur Verfügung zu stellen. Auch der Ton werde professionell abgemischt.

Im vergangenen Jahr habe die Veranstaltung zum ersten Mal im Jugendhauscafé stattgefunden und sei angenommen worden, so die Jugendhausmitarbeiterin und Mitorganisatorin, Sybille Roth.

Beide raten interessierten Musikern sich unbedingt zu bewerben. Noch bis zum 24. Februar ist dies möglich, online und schriftlich, hier zählt der Poststempel.

Wer in nächster Zeit auftreten möchte, sollte sich den Dienstag, 6. Februar, vormerken. Hier findet die nächste Open Stage, organisiert vom Dreieinhalbtürme Klangkollektiv und vom K3, "15 Minuten Ruhm" im Jugendhaus Villingen statt. Ab 19 Uhr öffnen die Pforten. Es gibt sechs freie Auftrittsplätze. Wer also spielen will, sollte rechtzeitig ins K3 kommen, um einen der begehrten Plätze zu be­kommen.

Weitere Informationen: zum Musi-Contest unter www.vs-mc.de zur Open Stage unter www.facebook.com/JugendundKulturzentrumK3