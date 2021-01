Villingen-Schwenningen Ball ist internationaler Renner

Gespannt verfolge er nun mit seinen Mitstreitern die weitere Entwicklung. Die erste vorsichtige Schätzung, dass vielleicht wie beim virtuellen Weinfest des Lions-Clubs Villingen im Sommer gut 3000 Zuschauer das Spektakel verfolgen, sei so wohl locker zu erreichen. "Von null auf 100" beschreibt Kienzler die Reaktion, als die Webseite "latenight-vs.de" an Drei­könig freigeschaltet und in den sozialen Medien vertreten war.

"Das begeistert alle", schildert er die Stimmung im Team, in dem sich die Zuggesellschaft Villingen und die Narrenzunft Schwenningen zusammengeschlossen haben. "Dass Villinger und Schwenninger Vereine einen gemeinsamen Ball auf die Bühne bringen, war eigentlich undenkbar", gibt Kienzler zu. "Das ist der positive Aspekt in Corona-Zeiten." Von den ersten Treffen im Herbst bis heute hätten sich tolle Ideen entwickelt, auch wenn sich alles nach wenigen Treffen der Ballregisseure in der Neuen Tonhalle wegen der neuen Pandemievorschriften ins Internet verlegt hat. So schließen sie sich seit Wochen mindestens ein Mal in der Woche per Videokonferenz zusammen und sind erstaunt, welche Beiträge nach und nach eingetrudelt sind. "Es gibt Sprechnummern, Musik und sogar Tanz", verrät Kienzler. Natürlich keine gemeinsamen Auftritte mit vielen Akteuren, dennoch habe sich ein Weg gefunden, auch die Ballettgruppen mit ins Boot zu nehmen.