Villingen-Schwenningen Bald mit Säulenbeschriftung

Gemeinsam haben sie in schicken Industriedesign-Ambiente mehrere verschieden große Besprechungsräume sowie eine Emfangssekretärin, Kaffeeküche und Kantine. "›Co-working-space‹ nennt man das in Berlin", sagt der Bundestagsabgeordnete, der selbst ein zehn Quadratmeter großes Büro mit besonders gesicherten Rechnern und Laptop bezogen hat. "Ich bin happy, weil ich dort einziehen konnte", so der Abgeordnete aus Villingen-Schwenningen, im Bundestag im Tourismus- und Sportausschuss tätig ist. Das sieht er als Arbeitsschwerpunkte. Seine Mitarbeiter sind fleißig.

Drei Mitarbeiterinnen in Berlin und ein Mitarbeiter in Villingen teilen sich fünf Vollzeitstellen. Wie allen Abgeordneten steht Klinge ein Budget für seine Büros zu. "Wir haben einigermaßen zu tun", erklärt er. Es gilt, viele Anfragen zu beantworten, Social Media und Pressearbeit müssen gepflegt werden. Marcel Klinge äußert sich regelmäßig zu aktuellen Themen, ob nun bundespolitisch oder auf kommunaler Ebene. Beispielsweise zur Gäubahn, zum geplanten Atomendlager in der Schweiz, zur Polizeihochschule, zum Windpark Länge oder aktuell zum künftigen Standort der Post in Villingen. Zu diesem Thema hat Klinge ein Gespräch mit einem Funktionär der Post in Reutlingen vereinbart.

"Viele Anfragen kommen über E-Mail und Facebook", weiß Patrick Leismann. Der Blumberger ist Leiter des Wahlkreisbüros von Marcel Klinge. Der studierte Wirtschaftswissenschaftler ist außerdem im Steuerbüro Mattegit tätig, ein Name, der Erinnerungen an den legendären FDP-Fraktionsvorsitzenden im Kreistag, Harald Mattegit, weckt. Drei Tage in der Woche ist Leismann im Wahlreisbüro.