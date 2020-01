Villingen-Schwenningen Bahnhof wird bald zur Baustelle

Zentimeter über Schienenoberkante erhöht. Zudem wird der Bahnhof barrierefrei ausgebaut und die Bahnsteigausstattung erneuert", heißt es. Vor dem Start möchte die Deutsche Bahn alle Bürger umfassend über die Bauarbeiten informieren. Hierzu sind alle Interessierten am Dienstag, 21. Januar, 18 Uhr, ins Foyer der Neuen Tonhalle in Villingen eingeladen. An diesem Abend werden Informationen zum Projekt und den Bauarbeiten gegeben. Im Anschluss stehen die Fachleute für Fragen zur Verfügung.