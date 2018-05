Villingen-Schwenningen Bagger wüten für neuen Kreisverkehr

Der Baubeginn des Kreisverkehrs wurde Anfang Mai um zwei Wochen verschoben. Doch seit Donnerstagmorgen schaufeln die Bagger im Kreuzungsbereich Spittel- und Dauchinger Straße munter drauf los. Voraussichtlich bis November wird dieser Bereich komplett gesperrt sein.

Umfahren statt reinfahren

Für den neuen Kreisverkehr werden im ersten Schritt "der Asphalt in der Dauchinger Straße aufgerissen und die Mittelinsel im Bereich Auf der Lehr entfernt", sagt ein Bauarbeiter. Fünf Arbeiter sind momentan dort beschäftigt. Neben den zwei Baggern, die zeitgleich den Boden aufgraben, ebnen die Bauarbeiter anschließend die Erde der mittleren Insel. Damit wird die Straße Auf der Lehr in Zukunft nicht mehr vierspurig, sondern wie die anderen Straßen nur noch zweispurig sein. Die Vollsperrung sorgte bereits kurz nach Einrichtung der Baustelle am Mittwochnachmittag für Irritationen unter den Verkehrsteilnehmern (wir berichteten). Und auch am zweiten Tag der Baustelle hat sich das Bild vom Vortag kaum verändert: Viele Autos verirrten sich trotz Absperrungen vor die Baustelle und mussten dann mit einem Wendemanöver umkehren. Einige Autofahrer nutzen den abgesperrten Teil der Spittelstraße auch kurzerhand als Parkplatz.