VS-Villingen. Für die Aufstellung eines Krans muss die Villinger Bärengasse im Bereich der Hausnummer 6 von Dienstag, 15. Januar, bis Samstag, 19. Januar, für den Verkehr voll gesperrt werden. Ebenfalls gesperrt ist in diesem Zeitraum die Einfahrt in die Innenstadt durch das Bickentor (Bickenstraße), teilt die Stadtverwaltung mit. Personen, die in der Bärengasse einen Stellplatz oder eine Garage haben, dürfen über die Obere Straße, die Hafnergasse oder die Hans-Kraut-Gasse einfahren.