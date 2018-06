Villingen-Schwenningen. In 38 Tagen, am 28. Juli, beginnt die Kneippbadsaison in Villingen. Um die Zeit zu verkürzen, starten die Bäderteams in den Hallenbädern regelmäßig Aktionen. Zu Beginn stehen die Kinder im Mittelpunkt: Wer am Freitag, 22. Juni, ins Hallenbad nach Villingen und ins Neckarbad nach Schwenningen kommt, kann zwischen 12 und 18 Uhr an einem Gewinnspiel teilnehmen. Die BVS verlost Preise.