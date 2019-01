Villingen-Schwenningen Bäder betreiben nun Ursachenforschung

Bei Routinearbeiten am Montag sei im betroffenen Bereich ein nasser Fleck entdeckt worden, woraufhin kurzfristig engagierte Handwerker die Verkleidung vorsorglich ausgetauscht und verstärkt hätten. "Für uns geht es jetzt an die Ursachenforschung", so Chapus. Der Bäderbetriebsleiter kann sich vorstellen, dass das Wasser eventuell aufgrund der Schneeschmelze eingedrungen sei. Möglich sei ebenfalls, dass durch die Temperaturschwankungen Kondenswasser entstanden sei, weswegen die Verantwortlichen versuchen, die Lüftung zu optimieren.

Man wisse derzeit aber auch noch nicht, wie es unter der Aufschüttung des Daches aussieht, eventuell sei eine Dichtung kaputt. "Das kann nach 20 Jahren durchaus mal passieren", berichtet er mit Blick auf den Umbau des Bades im Jahr 1999.

Eventuell müsse der betroffene Bereich aufgegraben werden, um an der Oberfläche arbeiten zu können. Sollte es sich einrichten lassen, sollen die Arbeiten möglichst während der Revision im Sommer stattfinden.