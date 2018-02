Villingen-Schwenningen (uwk). Erneut gab es einen Einbruch in eine Bäckerei in Villingen. Nachdem vergangene Woche Unbekannte in ein Geschäft in der Kirnacher Straße eindrangen, haben nun Täter versucht, zwischen Samstag, 10 Uhr, und Sonntag 10 Uhr, in eine Bäckerei in der Wilhelm-Binder-Straße einzubrechen. Nach Angaben der Polizei hebelten die Unbekannten mehrfach mit einem Werkzeug am Eingang der Bäckerei und scheiterten letztendlich an der massiven Tür. Der verursachte Sachschaden wird auf rund 400 Euro geschätzt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Villingen, Telefon 07721/60 10, entgegen.