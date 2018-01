Villingen-Schwenningen Bademeister Schaluppke passt genau zu ihm

VS-Villingen/Unterkirnach. Das Weihnachtsfest nutzte Pawlik jetzt zum Besuch seiner Eltern Günther und Christine in der Heimat. Immer wieder einmal kehrt der 50-Jährige auch beruflich in seinen Geburtsort Villingen zurück. Er trat schon beim Innenhoffestival auf, im Ratskeller, in der Zehntscheuer und zuletzt im Oktober in der Neuen Tonhalle.

An Fasnet auf der Bühne

Als Kind und Jugendlicher stand er an Fastnacht schon auf Bühnen – mit der Tanzgruppe seiner Mutter oder als Breakdancer in der "Schlossberghalle". Dass die Bühne einmal der Ort sein würde, an dem er sein Geld verdient, das war für den jungen Robert Pawlik lange nicht klar. Im Villinger Goldenbühl und später in Unterkirnach wuchs er auf, besuchte zuerst das Romäusring-, dann das Wirtschaftsgymnasium und legte dort 1987 das Abitur ab. Da seine Eltern, beides Sportlehrer, in der Leichtathletikabteilung der DJK Villingen als Trainer tätig waren – Günther Pawlik führt seine Schützlinge heute noch bis in die deutsche Spitze – führte der Weg des jungen Roberts ebenfalls auf das Hubenloch und in die Sporthallen. Der Hochsprung wurde zu seiner Spezialdisziplin, in der er es mit 2,03 Metern bis zum badischen Jugendmeister brachte.